Le gouvernement éthiopien entame des négociations avec les rebelles Oromo 

Le gouvernement d’Ethiopie a entamé ce mardi 25 avril des pourparlers de paix avec l’Armée de libération oromo (OLA), un groupe rebelle actif dans la région de l’Oromia, la plus vaste et la plus peuplée du pays, a annoncé dimanche dernier, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed.

«Le gouvernement et le peuple éthiopiens ont énormément besoin de cette négociation (…), j’appelle tout le monde à jouer son rôle», avait déclaré Abiy Ahmed.

Ces échanges se tiennent à Zanzibar, île semi-autonome de la Tanzanie, et doivent servir à «poser les fondations pour des discussions plus approfondies dans un futur très proche», a fait savoir pour sa part le porte-parole de l’OLA, Odaa Tarbii.

D’après ce dernier, «les gouvernements de Norvège et du Kenya servent de médiateurs» dans ces négociations qui ont démarré ce 25 avril. L’objectif immédiat «est de créer un climat de confiance et de clarifier les positions», a-t-il dit.