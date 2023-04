Le gouvernement ivoirien consacre «un milliard de FCFA par jour sur toute l’année 2023» à des projets au profit des jeunes

Le Président ivoirien, Alassane Ouattara a annoncé ce mardi 25 avril, qu’un milliard de FCFA est consacré par jour à des projets profitant aux jeunes, à l’occasion de son discours sur «l’état de la Nation» tenu devant les deux chambres du Parlement.

«Mon objectif est de faire en sorte que les jeunes sachent que chaque jour, 1 milliard de FCFA leur est consacré sur toute l’année 2023», a affirmé le président ivoirien.

«J’ai déclaré 2023 comme année de la jeunesse et j’ai demandé au Gouvernement de faire encore plus dans ce domaine essentiel», avait déjà annoncé le président Ouattara dans un discours adressé le 31 décembre dernier à la Nation, à l’occasion du nouvel an.

Le chef de l’Etat ivoirien a rappelé que «le Gouvernement a adopté en consultation avec les jeunes, le programme jeunesse-gouvernement 2023-2025. Ce programme a déjà débuté et se décline autour des trois axes stratégiques suivants: premièrement, l’accélération de l’entreprenariat des jeunes; deuxièmement, le renforcement de l’engagement citoyen et de l’éthique sociale de la jeunesse; troisièmement, l’amélioration des conditions d’épanouissement et de bien-être des jeunes».

Outre le programme consacré à la jeunesse, Ouattara a proposé une révision constitutionnelle en vue de «l’instauration de deux sessions ordinaires du Parlement. À savoir de janvier à juin et d’octobre à décembre».

Il a souhaité en outre, souhaité que «les prochaines élections municipales et régionales se déroulent dans un climat de paix, de cohésion et de fraternité pour le renforcement de notre démocratie».