Centrafrique : La Minusca dit poursuivre son soutien aux institutions nationales pour les élections locales

La Mission de paix de l’ONU en Centrafrique (Minusca) continue d’appuyer les institutions nationales dans ce pays d’Afrique centrale, dans le cadre de l’organisation des prochaines élections locales, a indiqué, mercredi 26 avril lors d’un point de presse, Emmanuel Takolo, chargé de communication à la Minusca.

Actuellement, la mission soutient deux activités organisées par la Cour constitutionnelle en vue de renforcer les «capacités des juges constitutionnels et d’autres acteurs impliqués dans les élections municipales», a-t-il expliqué.

Il s’agit d’un atelier de renforcement des capacités au profit des autorités judiciaires, gouvernement, institutions nationales et société civile, qui se tient du 24 au 27 avril, ainsi que d’une retraite de la Cour pour renforcer ses capacités en vue des élections locales, du 28 avril au 1er mai.

Intervenant à l’ouverture de cet atelier, le représentant de la Minusca a indiqué que le processus électoral connait des avancées, rappelant que la mission onusienne, dans le cadre de son mandat issu de la résolution 2659 (2022) du Conseil de sécurité, n’a pas hésité à s’associer à la Cour constitutionnelle, dans l’organisation de cette activité pour le bon déroulement des élections locales.

La résolution 2659 prévoit l’aide de la Mission aux autorités centrafricaines à préparer et organiser des élections locales pacifiques en 2023, «en leur offrant ses bons offices, y compris en favorisant le dialogue entre tous les acteurs politiques, de façon inclusive, afin d’apaiser les tensions durant la période électorale, ainsi qu’en leur fournissant un appui en matière de sécurité et un soutien opérationnel, logistique et, le cas échéant, technique, en particulier de manière à faciliter l’accès aux zones reculées, et en coordonnant l’assistance électorale internationale avec le Programme des Nations Unies pour le développement ».