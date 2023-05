Bénin: Dix militaires blessés dans une explosion, la thèse de l’accident privilégiée

Dix militaires ont été blessés ce lundi 1er mai au Bénin lors d’une «explosion survenue dans une soute à munitions» dans une Ecole de formation des officiers située dans le sud du pays a annoncé ce mardi l’état-major des Armées du Bénin.

L’explosion s’est produite lors d’un «transfert de matériels obsolètes», a indiqué dans un communiqué l’armée béninoise qui évoque un «accident pyrotechnique» et précise qu’une équipe technique du Centre de perfectionnement aux actions postconflictuelles de déminage et de dépollution «a été déployée sur le site en vue de le sécuriser».

Lundi après-midi, les habitants de Toffo (Sud), une localité rurale à quelque 90 km de la capitale Cotonou, ont été alertés par des bruits d’explosion venant de l’Ecole des officiers.

«Le Chef d’Etat-Major Général des Forces armées béninoises (…) tient à rassurer les populations riveraines sur le fait que la situation est maîtrisée», a indiqué l’armée, qui a invité les habitants «à ne pas manipuler les débris issus (de l’explosion) et à se rapprocher de ses personnels en cas de découverte de fragments d’explosifs».

Le Bénin fait face à la menace croissante de combattants du groupe Etat islamique (EI) et d’Al-Qaïda, implantés au Niger et au Burkina Faso, et qui multiplient désormais les attaques sur son territoire. Les forces béninoises affirmaient en avril 2023 avoir enregistré une vingtaine d’incursions depuis 2021.

Le gouvernement du Bénin envisage de recruter 5.000 hommes pour aider notamment ses forces de sécurité à protéger les frontières du nord, menacées par les incursions jihadistes.

Dans un communiqué de presse, le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Houngbedji a déclaré qu’après une formation de base, les nouvelles recrues, âgées de 18 à 30 ans, seront déployées avec les Forces armées, principalement dans les zones où il y a des «tentatives d’incursions terroristes».