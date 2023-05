Soudan : Le Gouvernement sud-soudanais croit en des discussions de paix durables entre les camps rivaux

Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef des forces armées soudanaises (SAF), et Mohamed Hamdan Dagalo, plus connu sous le nom de Hemedti, chef des forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) se sont enfin mis d’accord pour une semaine de trêve afin de « nommer des représentants et proposer une date pour le début des négociations » en vue d’instaurer un cessez-le-feu permanent dans le cadre de la médiation menée par le Président sud-soudanais, Salva Kiir, a-t-on annoncé ce mardi 2 mai de source officielle à Juba, la capitale du Soudan du Sud.

Dans un appel aux deux généraux al-Burhan et Hemedti, le Président Salva Kiir a obtenu ce 2 mai 2023, leur accord sur la mise en place d’une trêve de sept jours, ainsi que la nomination de représentants pour des pourparlers, alors que la crise au Soudan entre dans sa troisième semaine.

La médiation faite par Salva Kiir au nom du bloc régional IGAD (Autorité intergouvernementale pour le développement), dans la crise soudanaise semblait ne pas aboutir. Le général Hemedti n’était pas joignable directement depuis plus d’une semaine. Mais ce mardi 2 mai, le ministère sud-soudanais des Affaires étrangères a tenu à annoncer un progrès dans cet effort de médiation.

Selon la déclaration de Pauline Adhong Malok, la porte-parole de ce Département, le Président Kiir s’est entretenu au téléphone avec les deux généraux qui s’affrontent au Soudan, précisant qu’ils ont donné leur accord pour une trêve de sept jours qui commencera le 4 mai et prendra fin le 11 mai.

«Dans une conversation téléphonique avec les dirigeants soudanais le 2 mai 2023, son excellence le Président Salva Kiir a souligné l’importance d’un cessez-le-feu plus long et de la nomination de représentants pour des pourparlers de paix qui se tiendront dans un lieu choisi de façon consensuelle», a détaillé la porte-parole du ministère sud-soudanais des A.E.

Le Chef de l’Etats du Soudan du Sud poursuit ses «discussions avec les dirigeants de la République du Soudan pour explorer les chances de réduire le fossé entre les deux camps dans l’espoir de parvenir à un cessez-le-feu durable qui puisse ouvrir la voie à un règlement politique à l’amiable’’, a précisé Pauline Adhong Malok.