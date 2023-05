Paix régionale/SADC: L’Angola participe à la réunion extraordinaire de la Double Troïka

L’Angola prend part ces 7 et 8 mai 2023 à la réunion extraordinaire du Comité ministériel de la Double Troïka SADC et les pays contributeurs avec des troupes de la Brigade de la Force d’Intervention (FIB), à Windhoek, la capitale de la Namibie.

La délégation angolaise est conduite par le ministre des Relations extérieures, Téte António, qui représente également le Président de la République, João Lourenço.

La Session extraordinaire du Comité ministériel de la Double Troïka de la SADC et les pays contributeurs avec le personnel de la Brigade de la Force d’Intervention (FIB) a été précédée de la réunion des hauts fonctionnaires de cette même instance. La délégation angolaise est composée des ministres de la Défense nationale et des Anciens combattants, du Secrétaire d’État à l’Intérieur, de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d’Angola au Botswana et auprès de la SADC, du Chef d’état-major adjoint des FAA (Armées angolaises).

Puissance militaire incontournable en Afrique australe, l’Angola se projette de plus en plus ces dernières années sur plusieurs théâtres d’opération en Afrique centrale dont notamment la pacification de l’est de la RDC.