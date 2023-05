Tchad: Accusé de harcèlement sexuel, le Premier ministre Kebzabo porte plainte contre le journaliste Éric Toldé

Le journaliste Éric Ngarlem Tolde va comparaître devant un juge ce lundi 8 mai 2023. Ce dernier a été placé en garde à vue à la Direction nationale de recherches judiciaires (DNRJ), depuis ce samedi 6 mai 2023, suite à une plainte du Premier ministre de la transition, Saleh Kebzabo.

Le Chef du Gouvernement a porté plainte contre le journaliste pour “diffamation et injure et complicité de diffamation et injure”, pour avoir relayé sur les réseaux sociaux, une lettre publiée par une femme du nom d’Hélène Doumro. Dans le courrier en question, dame Doumro accuse le Premier ministre de transition Saleh Kebzabo de harcèlement sexuel. Ce qu’il dément formellement.

Dans la lettre adressée à un haut responsable du Rotary Club, Hélène Doumro rapporte avoir subi ‘’un harcèlement sexuel terrible’’ de la part de Saleh Kebzabo. ‘’Des caresses aux bras, aux cuisses, ou à la taille’’ qui seraient survenues entre 2013 et 2017, détaille-t-elle dans son courrier.

La lettre a été publiée sur les réseaux sociaux le 27 avril dernier. Quelques jours plus tard, le 2 mai, le Premier ministre de transition a démenti le contenu de ce courrier. Dans un communiqué, il annonce qu’il porte plainte pour diffamation non seulement contre son accusatrice, mais aussi contre d’autres ‘’complices’’ selon ses termes, accusés d’avoir relayé ces propos. Le Chef du Gouvernement a en effet porté plainte également contre Hélène Doumro pour “diffamation et injure et complicité de diffamation et injure”. Cette dernière a d’ailleurs reçu une convocation, mais elle est introuvable depuis ce dimanche 7 mai. Selon les informations relayées, S. Kebzabo et Mme Doumro se côtoient depuis plusieurs années dans le cadre du «Rotary Club» dont ils sont membres.