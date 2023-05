Le FMI prévoit une croissance de 7% en 2023 pour le Niger 

La croissance économique devrait atteindre 7% cette année au Niger, a estimé une mission des services du Fonds monétaire international (FMI), à l’issue d’un séjour de travail dans le pays, du 25 avril au 9 mai 2023.

D’après la déclaration d’Antonio David, chef de file de la mission, «les estimations indiquent que la croissance du PIB réel a accéléré à 11,9 % en 2022, principalement en conséquence du fort rebondissement de la production agricole et de l’avancement de grands projets d’investissement. Les tensions inflationnistes se sont estompées».

Le rapport de mission publié mardi sur le site du FMI souligne aussi que «les perspectives économiques sont favorables à court et moyen terme, et la croissance devrait atteindre 7 % cette année, tirée par l’achèvement de la construction de l’oléoduc qui permettra d’accroître la production de pétrole et par la reprise de la production agricole.

Des risques baissiers pèsent toutefois sur ces perspectives encourageantes, en particulier du fait de la vulnérabilité du pays aux chocs climatiques et à l’insécurité, prévient David.

Précisons que, durant son séjour, l’équipe des services du FMI a organisé des réunions avec les autorités nigériennes, et les deux parties ont conclu un accord au niveau des services sur la troisième revue du programme économique appuyé par la facilité élargie de crédit (FEC), ainsi qu’un nouveau programme au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité (FRD).

Le financement au titre de la FRD épaulera les autorités dans la conduite de réformes structurelles et dans la réalisation d’investissements aux fins de l’adaptation au changement climatique et de l’atténuation de ses effets. Aux termes de l’accord au titre de la FRD, qui sera soumis à l’approbation du Conseil d’administration du FMI, le Niger aura accès à 98,7 millions de DTS (environ 133,4 millions de dollars), indique-t-on.

L’équipe du FMI a remercié les autorités nigériennes pour leur coopération et pour les échanges constructifs et fructueux qui ont eu lieu pendant la mission.