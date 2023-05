Togo: La police démantèle deux réseaux de criminels

La Direction Centrale de la Police Judiciaire au Togo a annoncé, mardi 9 mai dans un communiqué, avoir mis la main, dans la période du 19 au 25 avril, sur six personnes appartenant à deux différents réseaux criminels.

Trois Togolais, résidant dans la capitale Lomé, ont été arrêtés dans le cadre du premier réseau. Travaillant au compte d’une même société de vente de produits pétroliers et de gaz domestique, ils auraient volé l’argent en créant frauduleusement des cartes prépayées dans le système informatique de l’entreprise.

Pour le second réseau, les trois hommes interpellés sont tous de nationalité nigériane et résident également à Lomé. Ils auraient, pour leur part, escroqué des femmes en utilisant des comptes fictifs sur les réseaux sociaux.

Tous les six hommes ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Ils feront face à la justice pour répondre de leurs actes.

Début avril, la Police avait annoncé aussi l’arrestation de six individus appartenant à trois différents réseaux criminels. Le premier est composé des personnes qui se disent capables de prédire le destin de leurs victimes, le deuxième est spécialisé dans le cambriolage de voiture en stationnement, et le dernier opère dans l’escroquerie et le faux monnayage.