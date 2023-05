Algérie: Expulsion de milliers de migrants subsahariens vers le Niger

Depuis des années, l’Algérie expulse des migrants de pays d’Afrique subsaharienne vers le Niger voisin. Les autorités forcent des milliers de personnes à traverser la frontière dans le désert jusqu’à Assamaka, où la situation humanitaire serait catastrophique.

« En Algérie, ces personnes sont généralement arrêtées lors de raids », a déclaré M. Yaye à DW. Il ajoute qu’ils sont généralement conduits à travers le désert dans des camions, puis déposés, souvent par centaines, à un endroit connu sous le nom de « Point Zéro » dans un no man’s land à la frontière entre l’Algérie et le Niger.

Selon Kerem Schamberger, responsable des migrations et des relations publiques chez Medico International, l’année dernière, plus de 24 000 personnes ont été expulsées à travers la frontière algérienne dans le cadre de ce qu’il appelle des « opérations de cape et d’épée ». Parmi les expulsés, dit-il, se trouvaient de nombreux blessés.

Dernièrement, une note officielle du Wali d’Alger, paraphée par Mohammed Lamine Houari, a accusé les migrants subsahariens résidant dans la banlieue algérienne de Sidi Moussa, d’être responsable de la propagation d’une prétendue contagion de tuberculose, un prétexte de la junte au pouvoir pour préparer l’expulsion massive de milliers de subsahariens.