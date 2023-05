Climat et gouvernance: Les Etats insulaires d’Afrique en conclave aux Seychelles jusqu’au 12 mai en amont de la COP28

Des experts et techniciens de l’AISCC (Commission des Etats insulaires d’Afrique sur le climat) sont réunis depuis ce 10 mai aux Seychelles pour une rencontre de 3 jours, en prélude à la COP 28 (Conférence des parties) programmée à Dubaï en novembre 2023. Les sujets phares de cette rencontre sont de dresser l’état des lieux de la gouvernance de l’AISCC et de faire un point autour de la mise en œuvre des grandes décisions de la COP27.

Les travaux de 72h en terre seychelloise vont surtout œuvrer à «proposer des actions concrètes à prendre pour rendre la Commission sur le climat enfin opérationnelle. Il est vital aujourd’hui, plus que jamais, que la Commission apporte son soutien aux pays membres dans la réalisation de leurs ambitions climatiques, et qu’elle agisse comme un mécanisme conjoint permettant aux pays de se réunir et de s’attaquer au climat au niveau sous-régional», détaille le Président des Seychelles et premier responsable en exercice de l’AISCC, Wavel Ramkalawan.

Créée en marge de la COP22 qui s’est tenue à Marrakech (au Maroc) en 2016, l’AISCC regroupe les Seychelles, le Cap-Vert, les Comores, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, Madagascar, Maurice, Sao Tomé-et-Principe et la Tanzanie.