Entente diplomatique: Le ministre Dussey du Togo fait «Commandeur de l’Ordre national du Mali, à titre étranger»

Le Président de la Transition au Mali, le Colonel Assimi Goita, a fait ce jeudi 11 mai à Bamako, le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Edoh Dussey, «Commandeur de l’Ordre national du Mali, à titre étranger». Une distinction honorifique qui traduit l’amitié entre les Présidents togolais et malien, selon des précisions officielles du Mali.

Cette décoration symbolise «l’amitié très forte non seulement entre les deux Chefs d’État mais aussi entre les peuples malien et togolais», s’est réjoui le récipiendaire de cette distinction honorifique. «Après toutes les difficultés qu’a traversées le Mali, ceux qui ont voulu voir le Mali tomber sont tous unanimes aujourd’hui de voir que ce pays est toujours debout et sera toujours debout. La cause du Mali est devenue une cause africaine. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous soutenons le Mali», a encore précisé le chef de la diplomatie togolaise.

A la faveur de cette cérémonie officielle, la diplomatie togolaise a par ailleurs «remercié le Gouvernement malien d’avoir programmé pour le mois prochain (juin 2023) les élections référendaires. Une annonce qui montre la dynamique dans laquelle évolue la Transition».

Le Togo a joué le rôle délicat de facilitateur principal auprès du Mali dans le dénouement d’une part du bras de fer Bamako-CEDEAO-UEMOA en 2022, et d’autre part dans la libération des 49 militaires ivoiriens détenus en terre malienne pour «avoir voulu fomenté un complot contre l’Etat malien», selon la version officielle du Mali. Le Togo et le Mali partagent en outre une même vision autour de la nécessité de la résurrection des projections panafricanistes sur le continent. La Transition en cours au Mali est censée prendre fin en 2024.