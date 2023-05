Les services de sécurité marocains et nigériens libèrent deux cyclistes marocains enlevés au Faso

Les services de sécurité marocains ont réussi, en collaboration avec leurs homologues nigériens, à libérer ce samedi 13 mai, les deux cyclistes marocains, Abderrahmane Serhani et Driss Fatihi qui avaient été enlevés le 1er avril dernier par un groupe d’’hommes armés non identifiés, au niveau de la frontière reliant le Niger au Burkina Faso.

Aussitôt après avoir la confirmation de ce rapt, les services de sécurité marocains ont déployé les gros moyens en étroite collaboration avec les services nigériens pour localiser les deux cyclistes, Serhani et Fatihi, avant de les libérer des mains de leurs ravisseurs.

En effet, l’action des services de sécurité marocains et nigériens qui a duré quatre semaines, a finalement permis la localisation du lieu de détention des deux Marocains et leur libération ce samedi sains et saufs, a-t-on appris ce dimanche 14 mai, de sources bien informées. Les deux captifs ont été conduits dans un hôpital pour subir des examens médicaux avant d’être rapatriés au Royaume, précisent les mêmes sources.

Les services de sécurité marocains sont d’ailleurs très réputés pour leur efficacité, leur compétence et leur grande contribution à la coopération sécuritaire sud-sud en Afrique. En outre, leur concours est très sollicité en matière de formation et de partage des expériences et de l’expertise. Ils jouissent à ce titre, d’un grand respect auprès de leurs homologues africains à travers tout le continent.

Au lendemain de l’enlèvement des deux cyclistes, Abderrahmane Serhani et Driss Fatihi, entre le 28 mars et le 1er avril dernier au Burkina Faso, rappelle-t-on, l’association marocaine « Touring Bike Association Souss Massa » avait lancé une alerte à travers les réseaux-sociaux pour signaler la disparition et alerter les autorités marocaines.