L’UE promet au Sénégal de poursuivre son soutien au processus de paix en Casamance

L’Union européenne (UE) s’est engagée à poursuivre, pour deux années supplémentaires, son soutien aux négociations et à la mise en œuvre des accords politiques en vue d’une résolution définitive du conflit en Casamance, région du sud du Sénégal, a annoncé le week-end écoulé, l’ambassadeur de l’UE au Sénégal, Jean-Marc Pisani.

«L’Union européenne s’est engagée à poursuivre pour deux années supplémentaires son soutien aux négociations et à la mise en œuvre des accords politiques, son soutien à la médiation locale pour aider les acteurs communautaires et appuyer les opérations de déminage à travers le centre national de lutte antimine», a souligné Pisani lors de la cérémonie consacrant le dépôt des armes par des combattants du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC).

Un accord pour le dépôt des armes a été sellé ce samedi 13 mai entre l’Etat du Sénégal et une faction du MFDC. Au moins 250 combattants du Mouvement des forces démocratiques de Casamance ont acté le dépôt de leurs armes lors d’une cérémonie organisée à Mongone, une localité du département de Bignona, qui abritait par le passé une importante base du mouvement indépendantiste.

«C’est une journée historique qui marque un pas décisif vers une paix durable dans la région naturelle de la Casamance et nous sommes fiers d’avoir pu y contribuer», s’est félicité le diplomate européen Jean-Marc Pisani.

Les rebelles casamançais, accusés de faire du trafic de bois et de cannabis, se sont souvent réfugiés en Gambie ou en Guinée-Bissau. La Casamance est le théâtre d’une des plus vieilles rébellions du continent depuis que des indépendantistes ont pris le maquis avec un armement rudimentaire après la répression d’une marche du MFDC en décembre 1982. Après avoir fait des milliers de victimes et ravagé l’économie zonale, le conflit a persisté à petits feux.