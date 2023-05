Centrafrique : Changement à la tête de la force de la Minusca

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres a nommé, lundi 15 mai, le général de division, Humphrey Nyone au poste de commandant de la force de la Mission des Nations Unies en République centrafricaine (Minusca).

A la même occasion, le patron de l’ONU a exprimé sa gratitude au général de corps d’armée, le Burkinabè Daniel Sidiki Traoré, pour son dévouement inlassable, son travail précieux et son leadership efficace. Ce dernier cède son poste au Zambien Nyone, après avoir achevé son mandat en janvier dernier.

Nyone occupait jusqu’ici les fonctions de commandant de l’École du commandement des services de défense et d’état-major de la Zambie. Il a été Directeur général des politiques, de la doctrine et de la stratégie de l’armée, de 2018 à 2020, et commandant de la première division d’infanterie, de 2020 à 2022.

Le monde des Nations unies n’est pas nouveau pour lui. Il a, en effet, été Administrateur principal du programme de désarmement, démobilisation, rapatriement, réintégration et réinstallation (DDRRR) à la Mission des Nations unies en République démocratique du Congo (RDC), entre 2006 et 2007. Il a été également Chef des opérations du premier bataillon zambien à la Mission des Nations Unies en Sierra Leone, de 2001 à 2002.

L’ONU compte ainsi sur l’expérience avérée du général de division Nyone qui, en plus des diplômes déjà obtenus, est actuellement doctorant en études sur la paix et les conflits à l’Université de Lusaka en Zambie.