Six pays africains mènent une nouvelle tentative pour faire taire les armes entre la Russie et l’Ukraine 

L’Afrique dépêchera dans les prochaines semaines à venir, une délégation de haut niveau pour une mission de conciliation et de paix entre le Russie et l’Ukraine, en guerre depuis février 2022.

Les Présidents russe, Vladimir Poutine, et ukrainien, Volodymyr Zelensky, «ont accepté de recevoir des dirigeants africains pour discuter de la possibilité de trouver une solution pacifique au conflit entre Moscou et Kiev», a révélé ce 16 mai le Président d’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa.

L’Afrique du Sud, le Sénégal, la Zambie, le Congo-Brazzaville, l’Ouganda et l’Egypte vont prendre part à cette mission qui sera effective «dès que possible. J’ai convenu avec le Président Poutine et le Président Zelensky de commencer à préparer les engagements avec les Chefs d’État africains», a détaillé Cyril Ramaphosa.

L’Afrique a jusqu’ici fait preuve d’une neutralité dans ce que le Président Ramaphosa qualifie de «conflit dévastateur» entre la Russie et l’Ukraine. Mais le continent noir subit de plein fouet les conséquences de cette situation de guerre, particulièrement sur le plan économique et alimentaire.