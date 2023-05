Côte d’Ivoire/Entreprise: Lancement de la 11ème édition de la CGECI Academy

La Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), a procédé ce mardi 16 mai, au lancement à la Maison de l’Entreprise, à Abidjan, de la 11ème édition de la CGECI Academy sous le thème : «Croissance durable des entreprises en Afrique: Cap sur la Compétitivité».

S’exprimant à l’ouverture de cette rencontre, le Président de la Confédération, Ahmed Cissé a exhorté le Secteur privé ivoirien et africain à aborder les changements et demandé aux entreprises de conquérir de nouveaux marchés.

«Notre souhait est de mobiliser encore une fois, le Secteur privé ivoirien et africain, les Institutions nationales et internationales, ainsi que les pouvoirs publics afin de faire un état des lieux de la situation de la compétitivité des entreprises et de contribuer significativement au renforcement de cette compétitivité».

Cette édition entend mettre en évidence le contexte particulièrement difficile pour les entreprises africaines dans un environnement marqué ces dernières années par des mutations constantes liées aux chocs géopolitiques.

Les récents chocs externes tels que la pandémie de la COVID-19 et la crise russo-ukrainienne aux conséquences bouleversantes au plan économique ,ont obligé les entreprises, partout dans le monde à opérer des changements majeurs dans leur stratégie et leur fonctionnement.

Les objectifs visés par l’édition 2023 de la CGECI Academy sont de plusieurs ordres. Il s’agit notamment de définir la compétitivité des entreprises et expliquer son importance ; de présenter les mutations en cours dans le monde qui impactent les entreprises et faire une analyse prospective des évolutions majeures à venir.

Il s’agit aussi pour les intervenants de présenter l’état des lieux en matière de compétitivité des entreprises en Côte d’Ivoire et les actions du gouvernement pour l’amélioration de la compétitivité dans les secteurs clés tels que l’industrie.