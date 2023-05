RDC : L’intersyndicale des enseignants décrète une grève illimitée à partir de lundi prochain

L’Intersyndicale des Syndicats des enseignants (EPST)en République démocratique du Congo (RDC), a appelé ce jeudi, à une grève illimitée sur l’ensemble du territoire national à compter du lundi 22 mai.

«L’EPST décide de l’arrêt du travail sur toute l’étendue de la République, dès ce lundi 22 mai 2023 jusqu’à nouvel ordre», indique la plateforme syndicale dans un communiqué, précisant que cette décision a été prise lors de son Assemblée générale extraordinaire qui était convoquée pour «évaluer les engagements pris par le gouvernement».

Les syndicats membres de l’EPST, disent avoir constaté, «avec amertume le non-respect, par le gouvernement, des engagements pris entre ce dernier et le banc syndical de l’EPST, dans la province du Kongo-Central, en dépit de plusieurs tentatives dès le 02 mars 2023». Certaines revendications des enseignants ont trait aux salaires.

L’Intersyndicale invite tous les enseignants et le personnel employés dans les écoles et l’inspection et dans tous les bureaux gestionnaires et ceux des services centraux de l’EPST, d’observer ce débrayage dans leurs services respectifs.

Par ailleurs l’EPST a demandé aux parents, de «garder leurs enfants à la maison», conclut le communiqué signé Godefroid Matondo, porte-parole de cette plateforme des enseignants qui relèvent du ministre de l’Enseignement primaire, secondaire et technique.