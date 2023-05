Vers un renforcement des liens entre Doha et Kigali via le 3ème «Qatar Economic Forum»

Le Président rwandais, Paul Kagamé a été reçu, ce lundi 22 mai à Doha, par le PDG du groupe Qatar Airways, Akbar Al-Baker, dans le cadre du troisième Forum économique du Qatar.

Le troisième « Qatar Economic Forum, Powered by Bloomberg » débute ce mardi 23 mai, avec la participation de centaines de décideurs politiques du monde entier. Le forum est placé sous le patronage de l’émir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

À travers une série d’entretiens, de tables rondes et d’ateliers interactifs, le Forum 2023 explorera les dernières tendances dans les domaines de la finance, de l’énergie, des soins de santé et de la technologie, et examinera leur potentiel en tant que moteur de la croissance future.

Le «Qatar Economic Forum, Powered by Bloomberg» est la principale voix du Moyen-Orient dédiée aux affaires et aux investissements mondiaux. En se concentrant sur les principales questions économiques auxquelles sont confrontés les PDG internationaux, chefs d’État et les marchés monétaires.

Le Forum offre également des perspectives nouvelles et uniques sur les questions qui animent les conversations des Conseils d’administration au niveau mondial.

Stratégiquement basé à Doha, le Forum s’appuie sur la capacité du Qatar à relier l’Asie à l’Afrique et au-delà, ainsi que sur sa position de plaque tournante diplomatique mondiale et de leader dans les technologies énergétiques du GNL (Gaz naturel liquéfié).