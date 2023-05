Nigeria : Mise en service des premiers bus électriques du fabricant chinois Yutong

Le constructeur de bus chinois Yutong a mis en service, ce mardi 23 mai au Nigeria, ses premiers bus de transport de masse électriques, d’après des informations relayées par l’Agence de presse chinoise Xinhua.

Il s’agit du lancement de la phase de démonstration de faisabilité du projet de bus électrique, qui vise d’abord la capitale économique Lagos, avec deux premiers véhicules pilotes. Ledit projet est le fruit d’une collaboration entre Oando Clean Energy Limited, le partenaire de Yutong au Nigeria, et l’Autorité métropolitaine des transports de Lagos.

La décision d’adopter cette technologie de mobilité électrique respectueuse de l’environnement était en accord avec les aspirations de la métropole à devenir une méga cité modernisée, a souligné le gouverneur de l’Etat de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, représenté lors du lancement de la phase de démonstration par Frederic Oladeinde, commissaire aux transports de cet Etat.

L’accord entre le Nigeria et Yutong prévoit, d’ici sept ans, le déploiement de 12 000 bus électriques dans l’Etat de Lagos, accompagné de l’installation des infrastructures nécessaires pour recharger les bus.

Ces bus, qui sont des modèles dernier cri, avec climatisation et Wifi, ont une capacité de 80 passagers. Pour assurer leur bon fonctionnement, Yutong prévoit des services de formation, d’assistance technique et de maintenance complets et professionnels.

C’est la première fois que le constructeur Yutong met en service des bus métropolitains électriques au Nigeria, voire en Afrique.