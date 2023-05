Meurtre d’Ougandais à Karamoja en 2022: Museveni réclame au Kenya l’extradition des coupables présumés vers son pays

Le Président de l’Ouganda, Yoweri Museveni a exigé que le Kenya livre à la justice ougandaise les éleveurs Turkana qui auraient tué cinq ougandais dans la région instable de Karamoja, au Nord-est du pays, en mars 2022.

Par le biais d’un ordre exécutif, rendu public ce mercredi 24 mai et visant à mettre fin à l’entrée d’armes illégales en Ouganda, le Chef d’Etat ougandais a donné aux Turkana un ultimatum de six mois pour se conformer à la directive, faute de quoi il expulserait tous les Turkana et leurs troupeaux du territoire ougandais.

Trois géologues du ministère de l’Energie, un officier des forces de défense du peuple ougandais et un soldat avaient été tués lors du raid mené par des voleurs de bétail turkanas présumés en 2022.

« Les assassins des géologues doivent nous être rendus pour être jugés pour meurtre. Les armes ont été rendues au Gouvernement ougandais, mais pas les assassins », a déclaré Museveni dans cet ordre, dont le ton risque de mettre à l’épreuve les relations entre l’Ouganda et l’Administration du Président William Ruto.

Le Chef de l’exécutif ougandais a décrit la question des Turkanas comme « un autre facteur de déstabilisation » dans ses efforts pour désarmer les guerriers Karimojong et maintenir la sécurité dans la région qui borde le Kenya au Nord-ouest.