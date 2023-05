ONU-Sécheresse : António Guterres demande un financement « immédiat » pour la Corne de l’Afrique

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé une nouvelle fois ce mercredi 24 mai, les pays donateurs à augmenter les fonds destinés à la Corne de l’Afrique, qui souffre de la pire sécheresse depuis des générations.

Selon les Nations Unies, plus de 43 millions de personnes en Somalie, en Éthiopie et au Kenya ont un besoin urgent d’aide pour sauver des vies et assurer leur survie.

« Sans une injection immédiate et importante de fonds, les opérations d’urgence s’arrêteront et les gens mourront », a réitéré Guterres lors d’une conférence à New York où les gouvernements du monde se sont réunis pour collecter 7 milliards de dollars afin d’aider les personnes dans le besoin dans la région.

Antonio Guterres a indiqué que seulement 20% du plan d’intervention humanitaire des Nations Unies pour la région était financé à ce jour. « C’est inacceptable », s’est-il alarmé.

La Somalie et ses voisins de la Corne de l’Afrique, notamment l’Éthiopie et le Kenya, souffrent de la pire sécheresse depuis quarante ans, après cinq saisons des pluies infructueuses qui ont laissé des millions de personnes dans le besoin et décimé cultures et bétail dans la sous-région du continent.