Le gouvernement gabonais crée une Zone d’Investissement Spéciale Baie des Rois à Libreville

Le gouvernement gabonais, réuni mercredi 24 mai en Conseil des ministres au palais présidentiel de Libreville, a adopté un projet de décret portant création et organisation de la Zone d’Investissement Spéciale Baie des Rois.

«Le présent décret crée dans le département du Komo-Mondah, au sein de la Commune de Libreville, une Zone d’Investissement Spéciale dénommée Zone d’Investissement Spéciale Baie des Rois, en abrégé ZIS Baie des Rois», indique le communiqué publié à l’issue du Conseil tenu sous la présidence du chef de l’Etat Ali Bongo.

La ZIS Baie des Rois comprend une zone résidentielle, une zone commerciale, une zone d’intérêt touristique, et une zone de services.

Il s’agit de la quatrième zone du genre au Gabon après la création le 14 avril 2022, de la troisième zone, la ZIS Mpassa-Lebombi située dans la province du Haut-Ogooué et spécialisée dans les secteurs du bois et de l’agriculture. Les deux premières ZIS sont celle de Nkok, qui produit 40 % des exportations du pays à ce jour, et celle d’Ikolo.