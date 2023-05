Paix en Afrique: L’Angola disposé à offrir ses offices de médiation dans d’autres sous-régions du continent (Officiel)

L’Angola veut étendre ses efforts de médiation pour la paix à toutes les zones de l’Afrique où persistent encore des situations d’insécurité et de conflit, a déclaré ce jeudi 25 mai, la vice-présidente de la République, Esperança Costa.

Jusqu’ ici limitées qu’à la région des Grands Lacs, les initiatives de paix angolaises vont désormais s’étendre à toutes les zones de tension sur le continent africain, a annoncé la vice-présidente angolaise à l’ouverture à Luanda, du 1er Forum international des femmes pour la paix et la démocratie.

« L’Angola est un pays de paix, avec un leader de paix », donc, nous voulons continuer à contribuer à la pacification de l’Afrique et à un monde réconcilié et démocratique, a affirmé Esperança Costa.

Aussi, a-t-elle précisé que dans la poursuite incessante de ces valeurs, le Chef de l’État angolais, en tant que «Champion de l’Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique», développe des initiatives visant à promouvoir le dialogue et les processus politiques inclusifs, qui conduisent à la résolution des conflits dans l’Est République démocratique du Congo (RDC), République centrafricaine (RCA), Soudan et autres régions.

Le numéro 2 de l’Angola a souligné au passage, que la paix et la démocratie sont des piliers pour l’épanouissement des femmes, qui se voient, dans de nombreuses régions du monde et du continent, plombées par le poids du changement climatique, des conflits, de la pauvreté, du manque d’accès à la terre et de l’insécurité alimentaire.

Des personnalités importantes telles que l’ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson, l’ancienne vice-présidente du Costa Rica, Epsy Cambell Barr, des représentants des Nations Unies prennent part à cet événement qui s’achève ce 26 mai.