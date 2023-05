Le 21 siècle peut être celui de l’Afrique si la coopération et la solidarité internationales sont au rendez-vous (Guterres)

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, le Portugais Antonio Guterres s’est dit ce jeudi 25 mai, résolument optimiste quant à l’avenir du continent africain durant ce 21è siècle, à l’occasion de la commémoration des 60 ans de la création de l’OUA devenue Union africaine (UA), 1ère organisation continentale.

«L’Afrique mérite la paix et la justice et doit pouvoir compter sur la solidarité internationale. Si la coopération et la solidarité internationales sont au rendez-vous, ce siècle peut être celui de l’Afrique», a souhaité, sans détours, le patron de l’ONU et ex-Premier ministre socialiste du Portugal.

Sur l’agenda international, le 25 mai correspond à la célébration de la «Journée de l’Afrique» une occasion que le SG de l’ONU a saisie pour déplorer à nouveau, la sous-représentativité de l’Afrique avec ses 1,2 milliard d’habitants, dans les instances internationales de décision contemporaines notamment au Conseil de sécurité de l’ONU et dans les institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale.

«L’Afrique fait preuve d’un dynamisme que rien ne peut arrêter, et elle détient un potentiel extraordinaire, mais les injustices historiques et économiques entravent actuellement ses progrès», a relevé Antonio Guterres, soulignant que «la Journée de l’Afrique intervient à un moment où la coopération et la solidarité sont plus nécessaires que jamais pour l’avenir du continent» berceau de l’Humanité.

L’ONU a par ailleurs rappelé à la communauté internationale ce 25 mai l’urgence de financer la lutte contre les changements climatiques en Afrique, et l’importance de mobiliser en faveur de tous les pays en développement des «financements privés massifs à un coût raisonnable».