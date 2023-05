CAN 2024 : La Côte d’Ivoire soumet ses installations à un test à travers l’organisation des Championnats 2023 de la Ligue africaine féminine

La Côte d’Ivoire mettra à l’épreuve ses infrastructures devant abriter début 2024 la prochaine CAN de football, la plus grande compétition de football en Afrique, à travers l’organisation des compétitions de la Ligue africaine féminine des Champions 2023 dont elle a été chargée par le Comité exécutif de la CAF (COMEX).

Aucune date n’est encore retenue pour la tenue de la 3è édition de la Ligue africaine féminine des Champions, un titre détenu par les Marocaines de l’AS FAR depuis 2022, mais la CAF se dit «satisfaite» des préparatifs de la CAN 2024, et surtout de l’engagement des plus hautes autorités ivoiriennes à servir à l’Afrique l’une des plus remarquables éditions de la CAN.

L’attribution de l’organisation de la Ligue africaine féminine des Champions 2023 à la Côte d’Ivoire constitue ainsi aux yeux de la CAF, une excellente répétition générale avant le rendez-vous tant attendu de début 2024. Il sera précédé le jeudi 12 octobre 2023 du tirage au sort, à l’issue des deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2024.

La CAF procèdera par ailleurs au tirage au sort des éliminatoires zone Afrique du Mondial 2026 le 12 juillet 2023 à Cotonou (Bénin), dans le cadre de sa 45è Assemblée générale ordinaire.