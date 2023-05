Mali : Deux otages du GSIM, un sud-africain et un malien donnent des signes de vie

Deux vidéos circulant ce 28 mai sur les réseaux sociaux montrent séparément deux hommes semblant être l’otage sud-africain, Gerco van Deventer et l’otage malien, Abdou Agouzer Maïga qui déclarent être retenus par les éléments d’un groupe affilié à Al-Qaïda et appellent à l’aide.

Gerco van Deventer, un infirmier qui travaillait pour une société de sécurité a été kidnappé en Libye le 3 novembre 2017 alors qu’il se rendait sur un site de construction d’une centrale à environ 1.000 km de Tripoli. Il a été ensuite transféré au Mali, alors que le malien Abdou Agouzer Maïga, un ancien député, il a été enlevé par des hommes armés en avril 2023 à Koutiala, au Sud du Mali.

Une vidéo postée sur les réseaux sociaux montre un homme qui semble être Gerco van Deventer et qui s’identifie comme tel. Il dit être retenu en otage dans le nord du Mali par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), affilié aux jihadistes d’Al-Qaïda, et demande urgemment de l’aide pour faciliter sa libération.

Une autre vidéo montre un homme qui semble être Abdou Agouzer Maïga qui lui aussi s’identifie comme tel et dit être entre les mains du GSIM sans préciser le lieu. Il appelle le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta et le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga à tout faire pour négocier sa libération. Il dit souffrir de maladies et de la chaleur. Les deux hommes citent le 26 mai comme date d’enregistrement de leur appel.

Le Mali est en proie depuis 2012 à la propagation jihadiste et à des violences en tout genre, dont les kidnappings sont un des aspects.