Maroc : Le BCIJ annonce le démantèlement d’une cellule terroriste affiliée à Daech

Le Bureau Central d’Investigations Judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de surveillance du territoire national (DGST) au Maroc, a annoncé, lundi, le démantèlement d’une cellule terroriste affiliée à Daech composée de trois personnes, dans la ville de Tanger, au nord du pays.

«Sur la base de renseignements, le bureau a pu démanteler une cellule terroriste affiliée à Daech opérant dans la ville de Tanger» au Nord-ouest du Royaume, indique le BCIJ dans un communiqué, précisant que ladite celle est composée de trois personnes, âgées de 31 à 40 ans qui «planifiaient de prendre pour cible des installations vitales et sécuritaires dans le Royaume».

Le BCIJ a indiqué que «les suspects ont été placés en garde à vue pour approfondir l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme, afin de déterminer tous les projets terroristes ainsi que les liens éventuels de cette cellule».

Les premiers éléments de l’enquête ont montré que les prévenus avaient prêté allégeance à l’organisation Daech et tentaient de tisser des liens avec d’autres éléments terroristes opérant hors du territoire marocain, avec l’objectif de rejoindre une des sections de Daech, particulièrement dans la région du Sahel et du Sahara ; et ce après l’exécution des plans terroristes qu’ils planifiaient dans le Royaume.

Dans le cadre de ses efforts continus visant à éradiquer les menaces terroristes, le Maroc annonce de temps en temps, le démantèlement de cellules terroristes, témoignant de son expertise en la matière, reconnue à travers le monde.