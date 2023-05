RDC : La rébellion M23 accusée de vouloir prendre la ville de Goma à l’Est

Les rebelles du M23, qui contrôlent déjà certaines localités dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), visent à présent, d’attaquer la ville de Goma située dans la province du Nord-Kivu, selon le gouvernement congolais et l’armée nationale.

L’armée affirme que les rebelles se sont renforcés par des recrues qui viennent d’achever une formation militaire au Rwanda, au grand dam de tous les accords signés au Kenya et en Angola, en vue de mettre un terme aux combats entre le M23 et les Forces armées congolaises (FARDC).

«Pendant que tous les observateurs épris de paix s’attendent au respect strict des accords et engagements de Nairobi et de Luanda par les terroristes RDF/M23, comme le font les FARDC, l’on assiste à des mouvements des troupes RDF/M23 ainsi que de leurs recrues qui viennent de terminer la formation au Rwanda et à Tchanzu pour réoccuper leurs anciennes positions à Kibumba et Rugari où ils ont installé leur Quartier-Général avancé», a affirmé le porte-parole des FARDC, le Général Sylvain Ekenge.

L’objectif de ce redéploiement, poursuit cet officier, «est d’attaquer la ville de Goma et d’accentuer, de ce fait, la crise humanitaire et l’insécurité».

Ces propos ont été tenus trois jours après un communiqué du gouvernement congolais, publié à l’issue d’un Conseil des ministres, et qui accuse le M23 d’être en train de renforcer ses positions, avec le soutien de l’armée rwandaise, pour attaquer la ville de Goma.

«La situation sécuritaire reste dominée par le renforcement de différentes positions par le RDF/M23 en prévision d’une offensive générale avec comme objectif confirmé selon les sources, l’occupation de la ville de Goma», a déclaré le porte-parole intérimaire du gouvernement, Augustin Kibassa.

L’armée congolaise dit prendre à témoin la Communauté nationale et internationale, la Mission de l’ONU en RDC (MONUSCO), les différents Mécanismes de vérification et la Force Régionale de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC), afin que «ce mouvement terroriste respecte les accords et engagements» qui ont été signés ou pris à Nairobi (Kenya) et à Luanda (Angola), en lien avec le M23 et autres groupes armés opérant dans la partie orientale de la RDC.