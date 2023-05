Maroc-Formation professionnelle : Le Roi Mohammed VI inaugure la nouvelle Cité des Métiers et des Compétences de Rabat-Salé-Kénitra

Le Roi Mohammed VI a procédé, mardi à la ville de Tamesna (Banlieue de Rabat) à l’inauguration de la Cité des Métiers et des Compétences (CMC) de la région de Rabat-Salé-Kénitra, un établissement de formation professionnelle de nouvelle génération au service de l’excellence et de l’innovation.

Faisant partie d’un programme global prévoyant la création de 12 CMC dans les autres régions du Royaume pour un investissement prévisionnel global de 4,4 milliards de dirhams (MMDH), la CMC de Tamesna a été réalisée par l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) en exécution des Hautes orientations royales. Elle est dotée d’espaces pédagogiques et de vie, garantissant à la fois le développement des compétences techniques et transversales, ainsi que l’épanouissement des stagiaires.

Elle abrite 6 pôles sectoriels dédiés à l’acquisition des compétences métiers, avec 6 plateformes d’application intégrées pour une formation immersive axée sur le « learning by doing », en permettant des mises en situation complexes, proche de la réalité de l’entreprise, tout au long du processus d’apprentissage.

Il s’agit du pôle « Industrie » qui est conçu en usine pédagogique et assuré la formation dans offre une dizaine de spécialités relevant des métiers QHSE, des Génies Industriel, Électrique et Mécanique, ainsi que des métiers de l’Automobile.

Ce pôle est doté d’une mini-chaîne de fabrication de bornes de recharge pour les véhicules électriques, une plateforme d’application à taille réelle, dont la gestion de la production et de la maintenance est assurée par des équipes pluridisciplinaires de stagiaires.

La CMC comprend aussi un pôle « Tourisme & Hôtellerie », doté d’un hôtel et restaurant pédagogiques pour une préparation, un pôle « Agriculture » avec une ferme pédagogique, un pôle « Gestion & Commerce » comprenant une entreprise virtuelle de simulation, un pôle « Services à la Personne et à la Communauté » avec une crèche et un appartement pédagogiques, ainsi qu’un pôle « Digital et Intelligence Artificielle ».

Par ailleurs, la nouvelle Cité est équipée de structures communes, notamment un Centre de langues et Soft Skills, un Centre d’Orientation Professionnelle, une Chaîne d’innovation (Coworking, FabLab, Digital Factory et Incubateur), un studio des MOOCs permettant de soutenir l’inclusion du Digital Learning via la production de contenus numériques pour la formation, une Médiathèque et un Centre de Conférences.

S’agissant des espaces de vie, la CMC dispose d’une Maison de Stagiaires d’une capacité de 700 lits et couverts, d’une cafétéria, d’un foyer, de plusieurs espaces de rencontres et terrains de sport (football, volleyball, handball et basketball).

Édifiée sur un terrain de 10 Ha, la CMC de Rabat-Salé-Kénitra vient enrichir et renforcer davantage le dispositif de formation de l’OFPPT dans la région grâce à une capacité d’accueil annuelle de 3.560 places pédagogiques, qui sera portée à 4.560 dès l’année prochaine grâce aux deux antennes rattachées à la Cité, à savoir l’Institut de Formation dans les Métiers de la Santé de Rabat (en cours de réalisation et offrant 560 places pédagogiques/an) et l’Institut de Formation dans les Métiers de l’Agro-Industrie de Kénitra (Projet réalisé avec une capacité de 440 stagiaires/an).

Le cursus de formation dans la Cité des Métiers et des Compétences de Rabat-Salé-Kénitra se déclinera en 105 filières de formation, dont 80 filières nouvellement créées et 25 filières restructurées et actualisées. Les principales familles de métiers retenues concernent les secteurs du Digital et Intelligence Artificielle (22 filières), de la Santé (15 filières), de l’Agriculture (14 filières), du Tourisme & Hôtellerie (13 filières), de Gestion & Commerce (13 filières), de l’Industrie (11 filières), de l’Agroalimentaire (11 filières) et des services à la personne et à la Communauté (6 filières).

La CMC de Rabat-Salé-Kénitra est la 4ème Cité des Métiers et des Compétences à ouvrir ses portes dans le Royaume, après celles de Souss-Massa, de l’Oriental et de Laâyoune-Sakia-El Hamra qui ont démarré la formation entre octobre et novembre 2022.