La Tanzanie ambitionne de tourner la page des délestages du courant électrique d’ici 2025

La Tanzanie espère mettre fin aux fréquentes coupures d’électricité dans la plupart des régions du pays d’ici deux à trois ans, grâce à plusieurs centrales électriques en cours de construction.

La centrale hydroélectrique Julius Nyerere, d’une capacité installée de 2115 MW, est en cours de construction et est achevée à environ 87%, selon une déclaration du ministre de l’énergie, January Makamba, diffusée ce 1er juin 2023.

Une centrale solaire sera également construite dans la région de Shinyanga, dans le nord du pays, a indiqué M. Makamba. « Des plans sont également en cours de finalisation pour exécuter des projets d’énergie éolienne dans les régions de Singida et de Kilimandjaro », a précisé Makamba.

Des plans sont également en cours pour commencer à mettre en œuvre le projet d’énergie Tanzanie-Zambie qui verra la construction d’une ligne électrique haute tension de 400kv dans la région de Rukwa.

D’après le ministre de l’énergie, ce projet permettrait à la Tanzanie de se connecter au pool énergétique d’Afrique australe via la Zambie et au pool énergétique d’Afrique de l’Est via le Kenya.

« La fin des problèmes d’électricité auxquels le pays est confronté est en vue avec la mise en œuvre de ces stratégies à court et à long termes », a-t-il conclu.