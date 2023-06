Match Amical Cameroun-Mexique: Aboubakar Vincent absent de la liste des 22 Lions indomptables convoqués

Le manager-sélectionneur de l’équipe nationale fanion du Cameroun, Rigobert Song, a dévoilé au cours d’une conférence de presse tenue ce jeudi 1er juin en fin d’après-midi, la liste des joueurs retenus pour le prochain match amical du Cameroun contre l’équipe du Mexique.

Parmi les joueurs sélectionnés, figure Fabrice Ondoa (gardien de but). Le sociétaire de FK Auda en Lettonie, champion d’Afrique 2017, signe ainsi son retour, après quatre ans d’absence. Au rang des absents, on compte le capitaine Vincent Aboubakar qui a un match important avec son club en Turquie le 7 juin prochain et Eric Choupo Moting est en convalescence après avoir été victime de plusieurs blessures ces temps derniers, a expliqué le sélectionneur.

La non-convocation du milieu de terrain André Frank Zambo Anguissa suscite aussi des interrogations. Le match Cameroun-Mexique se jouera dans la ville de San Diego en Californie le 10 juin prochain.