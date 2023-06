La BAD fait don de près d’un million de dollars à des pays du Sahel

Le Fonds fiduciaire pour l’égalité des sexes de la Banque africaine de développement (BAD) a décidé d’accorder un don de 950.000 dollars au Programme de promotion des liens d’affaires pour les petites et moyennes entreprises d’Afrique au Burkina Faso, au Tchad, au Mali, en Mauritanie et au Niger.

Ce don qui vient compléter un don antérieur de 3,9 millions de dollars de la Facilité d’appui à la transition de la Banque, devrait permettre de soutenir 1.400 entreprises dirigées par des femmes et contribuer à la résilience économique et à la cohésion sociale de la région du Sahel, explique la BAD dans un communiqué.

Le Fonds fiduciaire pour l’égalité des sexes appuie la mise en œuvre et l’extension du programme Affirmative Finance Action for Women in Africa (AFAWA) de la Banque.

AFAWA vise à combler le déficit de financement de 42 milliards de dollars lié au genre, dont pâtissent les entreprises africaines dirigées par des femmes, en promouvant des opérations de prêt et des opérations hors-prêt qui s’avèrent transformatrices en termes de genre.

«Nous sommes ravis d’étendre l’impact de ce programme qui va profiter à plus d’un millier d’entrepreneuses dans la région du Sahel», a déclaré Malado Kaba, directrice du Genre, des Femmes et de la Société civile à la Banque.

Le Programme de promotion des liens d’affaires pour les petites et moyennes entreprises en Afrique s’inscrit en droite ligne de la Stratégie de développement du secteur privé 2021-2024 de la BAD, de sa Stratégie pour le genre 2021-2025 et de sa Stratégie pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique 2022-2026.