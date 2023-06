Un accident de la route fait 25 morts à Karonga, au Nord du Malawi

Les autorités locales de la ville de Karonga, dans le nord du Malawi, ont déploré un accident de la route survenu samedi 3 juin, et qui a fait, selon le dernier bilan encore provisoire, au moins 25 morts et 12 blessés.

Un véhicule transportant 80 personnes (des joueurs, officiels et supporters qui revenaient d’un match de football), se serait renversé, après la perte de son contrôle par le chauffeur, d’après un rapport de la police de Karonga.

La même source précise que «le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule en raison de son excès de vitesse et n’a pas réussi à négocier le virage à gauche. Il a heurté le talus et le camion s’est renversé sur le côté». La police a annoncé une enquête approfondie, qui serait déjà en cours, pour mieux élucider les circonstances ayant conduit à cet accident.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Uchizi Mkandawire, évoquant «l’affliction et le chagrin» provoqués par cet accident, a présenté ses «sincères condoléances à toutes les familles endeuillées» et souhaité «un prompt rétablissement à tous ceux qui ont subi des blessures de différentes gravité».

Le pays a reporté toutes les rencontres de football devant être disputées ce dimanche dans la zone Nord du pays, en hommage aux victimes de l’accident.

Cet incident a eu lieu environ deux semaines après une collision entre un bateau et un hippopotame, sur une rivière dans le sud du pays, faisant un mort et 23 personnes portés disparues.