L’Algérie maintient la «réduction volontaire » de sa production pétrolière de 48.000 barils/jour jusqu’à fin 2024

Le gouvernement algérien a annoncé dimanche le maintien de la «réduction volontaire» de son quota de production de pétrole de 48.000 barils/jour, jusqu’à fin 2024, à l’issue d’une réunion de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (OPEP+), tenue du 3 au 4 juin à Vienne, en Autriche.

Le ministère algérien de l’Energie et des Mines annoncé dans un communiqué publié sur sa page Facebook, que «l’Algérie prolongera sa réduction volontaire de 48 000 barils par jour jusqu’à fin décembre 2024, par mesure de précaution, en coordination avec les pays participant à l’accord OPEP Plus, qui avaient précédemment annoncé des réductions volontaires en avril».

«Cette réduction volontaire se fera à partir du niveau de production requis, comme convenu lors de la trente-cinquième réunion ministérielle de l’OPEP Plus le 4 juin 2023», a-t-il précisé.

L’OPEP et ses alliés se sont mis d’accord sur une nouvelle réduction de leur production de pétrole à hauteur d’environ un million de barils/jour, pour faire face à une baisse des cours du pétrole et une offre potentiellement excédentaire. La première réduction décidée en avril dernier, concernant un volume total d’environ 1,6 million de barils/jour, a débuté en mai et devrait durer jusqu’à fin 2023.