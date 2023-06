UEMOA : Le Salon international de la finance digitale se tient les 22 et 23 juin prochain à Abidjan

Le Salon international de la finance digitale (SIFD) tiendra les 22 et 23 juin 2023 à Abidjan (Côte d’Ivoire), sa 2ème édition sous le thème : «Sécurisation des systèmes financiers», avec la participation de divers acteurs de l’écosystème de la finance digitale.

La deuxième édition du SIFD placée sous le parrainage du ministère ivoirien de l’Economie et des Finances, sera marquée par la présence des représentants des Banques, des Systèmes financiers décentralisés (SFD), de la Fintech et du mobile.

Selon des statistiques fournies par l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) qui regroupe 8 Etats de larégion ayant en commun l’utilisation du FCFA, 80% des plus de 300 millions d’habitants de l’Afrique de l’Ouest n’ont accès à aucun service classique des institutions financières de la région, des chiffres qui justifient le bien-fondé de la tenue du SIFD 2023, selon ses promoteurs.

Les participants à cette rencontre financière régionale se pencheront essentiellement sur la création de partenariats, l’évaluation des besoins réels de la clientèle de la région et une meilleure promotion des produits existants via le renforcement de la notoriété et du positionnement des acteurs occupant déjà le terrain de la finance digitale dans les pays de l’UEMOA.

Une foire des investisseurs, le village des innovateurs, des formations gratuites, l’organisation d’ateliers et des rencontres Business to Business et Business to Client meubleront en outre le programme du SIFD 2023.