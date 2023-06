La Turquie et l’Angola s’apprêtent à intensifier leurs échanges commerciaux

Une mission d’hommes d’affaires turcs est attendue au courant de ce mois de juin en Angola, pour prospecter les potentialités qu’offre ce pays d’Afrique australe dans de nombreux domaines, a annoncé dimanche, l’ambassadeur angolais à Ankara, José Patrício.

S’exprimant en marge de la cérémonie d’investiture du Président réélu turc, Recep Erdogan pour un troisième mandat,t et à laquelle l’Angola était représenté par la vice-présidente de la République, Esperança Costa, l’ambassadeur José Patrício a déclaré que l’Angola et la Turquie ont réalisé, ces dernières années, d’importantes réformes économiques, aboutissant à l’amélioration de l’environnement des affaires, ce qui leur a permis de relancer leur coopération bilatérale dans divers domaines.

La valeur des échanges commerciaux entre la Turquie et l’Angola s’élevait en 2020, à 187 millions de dollars américains. L’Angola importe de la Turquie principalement des produits de minoterie, de la nourriture, des machines et équipements, du plastique, du fer et de l’acier.

Le plus vaste Etat lusophone en Afrique exporte vers la Turquie du charbon de bois, du combustible, des minéraux, des ouvrages en bois, de l’acier, des aliments pour animaux, du bois brut et des produits dérivés.