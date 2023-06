Malte rejoint les pays de l’UE soutenant l’Initiative marocaine d’autonomie pour le Sahara

La république de Malte a qualifié ce lundi 5 juin, par la voix de son ministre des affaires étrangères, le plan d’autonomie pour le Sahara présenté par le Maroc en 2007, de «contribution sérieuse et crédible» au processus politique mené par l’ONU pour un règlement définitif du litige artificiel crée de toutes pièces par le pouvoir algérien, autour du Sahara marocain.

«Malte considère le plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007 comme une contribution sérieuse et crédible au processus politique mené par l’ONU pour faire avancer le processus vers une résolution définitive de la question du Sahara», a affirmé, ce lundi 5 juin à Rabat, le ministre maltais des Affaires étrangères européennes et du Commerce, Ian Borg, dans une déclaration conjointe adoptée à l’issue de ses entretiens avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

Dans ce document, Malte encourage toutes les parties à faire preuve d’une pl us grande volonté politique en faveur d’une solution définitive et à se réengager dans les efforts de l’ONU dans un esprit de réalisme et de compromis.

Le ministre malais a rappelé à la même occasion que son pays soutient de longue date le processus mené par l’ONU pour une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptable pour les parties au conflit.

Les deux ministres ont également réaffirmé l’exclusivité de l’ONU dans le traitement de ce dossier ainsi que leur soutien aux résolutions 2602 et 2654 du Conseil de sécurité et qui mettent l’accent sur le rôle et la responsabilité des parties dans la recherche d’une solution politique, réaliste, pratique, durable et mutuellement acceptable.

Malte rejoint ainsi le groupe des Etats européens qui comprend déjà l’Espagne, l’Allemagne, le Portugal, les Pays-Bas ou encore la Belgique et qui soutiennent ouvertement la proposition marocaine d’autonomie pour le Sahara comme solution au règlement politique de ce litige territorial régional opposant le Maroc à son voisin algérien par Polisario interposé.

Il y a presque deux semaines, l’Ukraine avait elle aussi, qualifié l’initiative d’autonomie marocaine, de base «sérieuse et crédible» pour un règlement «réussi» de la question du Sahara occidental.

Le Chef de la diplomatie maltaise, Ian Borg, dont le pays est membre non-permanent au Conseil de sécurité jusqu’au 31 décembre 2024, est actuellement en visite de travail au Maroc, où il doit assister au Forum économique maroco-maltais prévu ce mardi 6 juin, à Casablanca, la capitale économique du Royaume.