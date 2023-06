Maroc-USA-Défense : Coup d’envoi à Agadir, au 19ème exercice militaire «African Lion 2023»

La 19ème édition de l’exercice militaire «African Lion» que co-organisent les Forces armées royales (FAR) et les Forces armées américaines, ont débuté ce lundi 5 juin dans le Royaume et se poursuivront jusqu’au 16 du mois courant, conformément aux instructions du Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-major général des Forces armées royales.

La cérémonie d’ouverture de cet exercice s’est déroulée aujourd’hui au siège de l’Etat-major de la Zone Sud à Agadir, en présence des représentants des pays participants, indique un communiqué des FAR.

Il s’agit selon le programme de cette édition présenté lors de la cérémonie, entre autres, de l’exercice de planification opérationnelle pour les cadres des Etats-majors de la «Task Force», des exercices tactiques, d’un exercice combiné des forces spéciales et des opérations aéroportées. Ces opérations auront lieu dans sept régions du Maroc à savoir : Agadir, Tan-Tan, Mehbes, Tiznit, Kénitra, Benguérir et Tifnit.

L’African Lion 2023 connaît la participation de près de 6.000 soldats provenant d’une vingtaine de pays africains et étrangers, en plus du Maroc et des États-Unis, ainsi que de 27 pays observateurs.

Les opérations interarmées et manœuvres, menées conjointement par les Forces Armées Royales et les pays partenaires, dans différents domaines opérationnels, terrestres, aéroportés, aériens, maritimes et de décontamination NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique), visent essentiellement à développer l’interopérabilité et à renforcer les capacités d’intervention dans un cadre multinational.

En prélude à l’African Lion 2023, le plus grand exercice multilatéral en Afrique, les Chefs d’Etat-major des FAR et des Forces armées américaines ont organisé jusqu’au 2 juin, un cycle de formations académiques préparatoires portant sur la tactique, l’information, la protection, l’intelligence, les mouvements et les manœuvres.