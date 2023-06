L’initiative de la «Grande Muraille Verte» au Niger appelée à concilier rendements économiques et durabilité

Le Président du Niger, Mohamed Bazoum a ouvert ce lundi 5 juin à Niamey, un Forum inaugural sur l’engagement du secteur privé dans l’initiative «Grande Muraille Verte » (GMV), placé sous le thème «Créer des marchés et restaurer les terres au Sahel pour les populations et la planète».

Dans une allocution à l’ouverture des travaux du forum, le Président Bazoum a rappelé que la Grande Muraille Verte est «une initiative dont l’ambition porte sur la restauration des paysages à grande échelle en vue de lutter contre la désertification, de réduire la pauvreté et les migrations économiques et de renforcer la résilience aux effets du changement climatique».

Selon Bazoum, cette initiative constitue une opportunité d’investissement durable dans plusieurs secteurs comprenant la restauration des paysages, la sécurité alimentaire, l’accès aux énergies renouvelables et à l’eau, la promotion d’emplois verts.

«Elle se présente comme un programme intégrateur et transformateur visant à prendre en charge les défis de la désertification, de l’insécurité alimentaire, changement climatique, de la pauvreté, de la perte de la biodiversité ainsi que les défis migratoires et sécuritaires des pays concernés», a-t-il fait savoir.

Les principaux résultats attendus de cette rencontre sont entre autres la présentation et la promotion des espèces et produits naturels de la grande muraille verte ; l’indentation et structuration des start-ups avec des produits et services de la grande muraille en vue de la promotion auprès des investisseurs potentiels.

Il s’agira aussi de la création de pôles économiques avec des marchés intégrés ; l’alignement aux programmes phares de l’Agenda de 2063 de l’Union Africaine notamment la Zlecaf, ou encore l’identification des axes de coopération décentralisée locale Sud-sud dans la production, la valorisation, la transformation et la commercialisation des ressources naturelles et dans le développement économique local et l’intégration économique.