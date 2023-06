Le Gouvernement ivoirien et la SFI vont répondre aux besoins locaux de 600.000 logements sociaux

Le Gouvernement ivoirien et la Société financière internationale (SFI) ont procédé ce lundi 5 juin, à la signature d’une convention qui vise à accompagner la Côte d’Ivoire dans la mise en œuvre d’un partenariat public-privé (PPP) en vue de la construction de 600.000 logements à revenus mixtes.

La convention qui renforcera l’offre de logements sociaux destinés aux familles à revenus faibles et intermédiaires à Abidjan, la plus grande ville et le poumon économique du pays, a été signée en marge de l’Africa Ceo Forum 2023.

«Grâce à notre collaboration avec IFC, nous serons en mesure d’accroître l’investissement privé et de mieux répondre à la demande croissante de logements abordables, afin que davantage de personnes puissent se loger et construire un avenir plus sûr pour leurs familles», s’est félicité le ministre ivoirien de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné.

Selon des estimations, la Côte d’Ivoire faisait face à un déficit global de près de 600.000 logements. L’objectif de la convention est d’identifier un promoteur privé chargé de la conception, du financement, de la construction et de l’entretien des logements pendant une période définie.

Le rôle de conseil de la SFI se poursuivra jusqu’à ce que le Gouvernement ait sélectionné le promoteur et que les accords relatifs au projet soient signés entre les parties, a détaillé Linda Munyenge Terwa, directrice du département Conseil en transactions PPP et financement des entreprises da la SFI.

Le projet fera partie du Programme présidentiel de Construction de Logements sociaux et économiques (PPCLSE) que le gouvernement ivoirien a lancé en 2012 et remanié en 2022.