Le président égyptien Al-Sissi à Luanda pour booster la coopération avec l’Angola

Le Président égyptien, Abdel Fattah Al-Sisi est arrivé dans la soirée de ce mardi 6 juin à Luanda, pour une visite officielle en Angola qui se focalisera sur les moyens de rendre plus dynamique les relations et les échanges commerciaux entre les deux géants africains et renforcer leur coopération bilatérale dans divers domaines.

Lors de son séjour dans la capitale angolaise, le président Abdel Fattah Al-Sisi et son homologue, João Lourenço vont échanger des points de vue sur les développements politiques et socio-économiques de leurs pays respectifs, ainsi que sur des questions à caractère régional et continental d’intérêt commun.

Dans le cadre du partenariat entre les deux pays, l’Angola considère qu’il est essentiel de renforcer, d’élargir et de consolider la coopération bilatérale dans les domaines de la diplomatie politique, de la défense, de la sécurité, de l’ordre public, de la lutte contre le terrorisme, des sports, de l’économie, de la santé, de l’éducation, du pétrole et du gaz.

Luanda va d’ailleurs abriter la première réunion de la Commission bilatérale Angola-Egypte, à une date à convenir. Il est également prévu de signer un protocole d’accord dans le domaine de l’économie, de la gestion et du développement des eaux souterraines.

Pour rappel, le 26 mars 1987 les deux pays ont procédé à la signature à Luanda, de l’Accord général de coopération économique, scientifique et technique.