L’Angola et la Russie se concertent sur le prochain Sommet Russie-Afrique et le Sommet des BRICS 2023

Le chef de la diplomatie angolaise, Téte António, et l’ambassadeur de la Fédération de Russie en Angola, Vladimir Tararov ont échangé ce jeudi 8 mai, autour du sommet Russie-Afrique, prévu en juillet, à Saint-Pétersbourg en Russie et des préparatifs du Sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), qui devrait avoir lieu fin août, dans la ville sud-africaine de Durban.

Lors des discussions, les deux diplomates ont également abordé les questions liées à la recherche des mécanismes appropriés pour renforcer les relations bilatérales dans les domaines politique, diplomatique, économique et technologique entre les deux pays.

Les deux responsables ont aussi mis l’accent sur la dynamisation des consultations politiques entre Luanda et Moscou, ainsi que de la nécessité de créer la Commission intergouvernementale de coopération économique entre les deux pays.

L’Angola et la Confédération russe ont manifesté par ailleurs leur intérêt pour le renforcement de leur coopération, en mettant l’accent sur la diversification du partenariat stratégique dans les domaines politico-diplomatique, de défense et de sécurité, technologique et économique.