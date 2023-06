Yilma Merdasa prend la place de Girma Wake à la tête du Conseil d’administration d’Ethiopian Airlines

La compagnie aérienne Ethiopian Airlines a remplacé le Président de son Conseil d’administration, Girma Wake par le général de corps d’armée Yilma Merdasa, commandant de l’armée de l’air éthiopienne, suite à un remaniement dont les détails restent flous, rapportent ce lundi 12 juin, des sources proches du dossier.

Selon les mêmes sources, cette décision a été prise après une réunion du Conseil d’administration qui s’est tenue la semaine dernière, dans le cadre de la révision de la stratégie de la compagnie aérienne publique qui n’a pas annoncé immédiatement ces changements, mais une source les a confirmés précisant que l’annonce officielle serait faite plus tard.

Girma Wake, 79 ans, est l’un des premiers Éthiopiens à avoir dirigé la compagnie aérienne. Il a gravi les échelons pour occuper le poste de Directeur général entre 2004 et 2011. Il a ensuite présidé le Conseil d’administration du transporteur national du Rwanda, RwandAir, avant de revenir chez Ethiopian Airlines en 2018 en tant que président.

L’année dernière, le PDG de longue date, Tewolde Gebremariam, a démissionné en invoquant des problèmes de santé et a été remplacé par l’ancien directeur de l’exploitation d’Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew Bekele.

Tewolde est reconnu pour avoir fait d’Ethiopian Airlines le plus grand transporteur d’Afrique en termes d’itinéraires et de nombre de passagers, et ce depuis 2011.