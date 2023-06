Transformation locale du cacao : Le président congolais Sassou-Nguesso séduit par le modèle ivoirien

Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou-Nguesso, en séjour officiel en Côte d’Ivoire, a visité, mardi, l’usine de transformation de cacao CEMOI à Abidjan, en compagnie du ministre ivoirien de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani.

Livrant quelques informations concernant la transformation locale du caco dans son pays, Adjoumani a laissé entendre qu’au niveau de la transformation primaire 12 entreprises opèrent sur le territoire national et disposent de 14 usines pour le broyage du cacao en masse de cacao, en beurre de cacao et autres.

«Les capacités disponibles de broyage de fèves de cacao qui étaient de 706 000 tonnes en 2017 sont passées à 972 000 tonnes en 2022 pour un taux de transformation effectif de 31%», a-t-il précisé.

Toujours selon ses propos, d’autres projets de construction d’unités de transformation sont en cours et devraient permettre d’élever, à moyen terme, les capacités de broyage à 1 176 040 tonnes.

Concernant la seconde transformation, la présente campagne enregistre les activités de 52 opérateurs, parmi lesquels figurent 24 sociétés coopératives et un industriel, en l’occurrence l’entreprise CEMOI qui possède trois entités juridiques en Côte d’Ivoire : CEMOI Trading (achats et exportation), CEMOI Côte d’Ivoire (transformation des fèves) et CEMOI Chocolat (fabrication et commercialisation).

Séduit par l’exemple de la Cote d’Ivoire, Denis Sassou-Nguesso a estimé que l’Afrique, mais la République du Congo, «un tout petit producteur de cacao», devraient s’inspirer de l’industrie ivoirienne du cacao.

«Votre beau pays a très tôt compris que l’enjeu africain du cacao résidait dans sa transformation locale. L’Afrique ne devrait pas continuer d’être la 5è roue de carrosse et nous serons condamnés à produire la matière première pour qu’elle soit transformée ailleurs. Nous rêvons d’une Afrique qui devra se développer», a-t-il expliqué.

La Côte d’Ivoire occupe la première place mondiale des pays producteurs de cacao, avec plus de 2 200 000 tonnes produits au cours de la campagne écoulée.