Sénégal: L’USAID finance un projet sur «la transparence et la participation du public au processus budgétaire»

L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a annoncé ce 14 juin avoir mis à la disposition de dix Organisations non gouvernementales (ONG) un budget de 732 millions de FCFA pour la réalisation d’un projet visant «à améliorer la transparence et la participation du public au processus budgétaire» au Sénégal.

«Nous avons travaillé avec dix organisations de la Société civile pour mettre en place 21 projets», s’est félicité Jean-Marc Lepain, chef du projet USAID Appui à la gestion des finances publiques.

Le projet «USAID Appui à la gestion des finances publiques» vise trois objectifs. Il s’agit d’abord d’«améliorer la transparence et la participation du public au processus budgétaire». L’objectif consiste aussi à «renforcer l’efficacité et l’exécution du budget» et à «appuyer le Gouvernement du Sénégal à générer davantage de recettes publiques». Enfin, le projet ambitionne de «renforcer l’efficacité des contrôles internes et externes».

Pour Jean-Marc Lepain, cette démarche «favorisera une gestion plus ouverte et permet de renforcer l’information au public et l’engagement des citoyens». Le projet lancé le 3 janvier 2022, sur quatre ans, est conçu pour appuyer le Gouvernement du Sénégal dans l’opérationnalisation des réformes des finances publiques. Selon l’USAID, depuis sa mise en place, ce projet de «7,9 milliards de FCFA» sur une période de 2002-2025, «appuie le Sénégal dans la mise en œuvre de ses réformes des finances publiques».