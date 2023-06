Gabon: Le parti au pouvoir alerte sur la récurrence des discours xénophobes

Dans une déclaration ce mercredi 14 juin, le Parti démocratique gabonais (PDG) a tiré la sonnette d’alarme autour de la prolifération des discours à la lisière de la xénophobie qui fusent sur la toile. Rappelant que les guerres naissent souvent des violences verbales.

Le Parti démocratique gabonais (PDG), s’est insurgé contre ‘’ces dérives verbales qui menacent le vivre ensemble’’. ‘’N’oublions jamais que la xénophobie, l’injure, l’invective ou encore la stigmatisation sont toujours porteurs des germes de la violence’’, a mis en garde le porte-parole du PDG, David Ella Minstsa. ‘’C’est par l’ouverture, l’échange, le dialogue que l’on parvient à faire taire les divisions et faire progresser un pays dans la bonne direction. La haine, le ressentiment, n’ont jamais fait partie de notre vocabulaire politique’’, a-t-il encore défendu.

Depuis le lancement de la révision de la liste électorale en prélude aux élections générales 2023, plusieurs acteurs politiques ont scruté les fichiers affichés dans les Mairies, Préfectures et autres endroits dédiés pour repérer et exposer les Gabonais naturalisés. D’autres ont cru bon de stigmatiser des étrangers, tenant de plus en plus des discours à la lisière de la xénophobie. Ces discours sont relayés sur les réseaux sociaux.