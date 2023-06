Lifezone Metals en Tanzanie: Un nouveau directeur financier prend les rênes du projet

La compagnie minière Lifezone Metals active sur le projet de nickel Kabanga en Tanzanie, a un nouveau directeur financier (CFO). Il s’agit d’Ingo Hofmaier. Auparavant PDG de la junior minière namibienne Omico Mining, ce professionnel de la finance avec plus de 20 ans d’expérience devrait jouer un ‘’rôle-clé dans la transition de Lifezone Metals vers une société cotée à la bourse de New York’’, précise un communiqué de l’entreprise daté de ce 14 juin.

Le nouveau dirigeant prendra officiellement ses fonctions le 3 juillet prochain et s’occupera notamment de l’exécution de la stratégie financière et commerciale de Lifezone Metals. La compagnie va bientôt fusionner avec la SPAC GoGreen Investments en vue de créer une entreprise valorisée à environ 1 milliard de dollars avec 361 millions de dollars de trésorerie qui exploitera le nickel et d’autres métaux nécessaires à la transition énergétique.

Kabanga sera à l’origine de la première usine de production de nickel de qualité batterie en Tanzanie, un projet qui sera développé par Lifezone avec le soutien du Gouvernement local. Les premières tonnes du produit arriveront sur le marché international dès 2026, selon les propos tenus par la Vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, au cours de sa vite dans le pays en mars 2023.