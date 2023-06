RDC: L’opposition rejette la loi sur la répartition des sièges adoptée par la majorité

En République démocratique du Congo (RDC), l’opposition a rejeté la loi sur la répartition des sièges pour la prochaine législature dans le pays adoptée ce jeudi 15 juin par l’Assemblée nationale en s’appuyant sur les chiffres des électeurs enrôlés par la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Les quatre candidats déclarés à la présidentielle ont rejeté le texte voté par les deux Chambres du Parlement et exigent un autre audit de la liste des électeurs. Mais de son côté, la CENI ne compte pas revenir sur cette étape.

Par ailleurs, la Commission électorale a annoncé que l’opération de réception et de traitement des dossiers de candidatures pour la députation nationale sera lancée le 26 juin 2023, sur l’ensemble du pays.

Ce texte fixe les circonscriptions électorales et assure la répartition des sièges par province et par circonscription à l’intérieur des provinces. Il s’agit de la dernière étape pour ce texte indispensable pour organiser le scrutin les temps et les dates préétablis.

La CENI prévoit cependant une réunion sur ces mesures, ce vendredi 16 juin avec les partis politiques et une autre réunion avec les acteurs de la Société civile le samedi 17 juin.