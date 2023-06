Prolongation de la fermeture de l’espace aérien du Soudan jusqu’au 30 juin à cause des affrontements armés

L’Autorité de l’aviation civile du Soudan a annoncé ce jeudi 15 juin, la prorogation de la fermeture de l’espace aérien du pays jusqu’au 30 juin, alors que les affrontements entre l’Armée soudanaise et la milice des Forces de soutien rapide (RSF) se poursuivent.

« L’Autorité de l’aviation civile a prolongé la fermeture de l’espace aérien soudanais pour tout le trafic aérien jusqu’au 30 juin, à l’exclusion des vols d’aide humanitaire », a-t-elle indiqué dans un avis diffusé au personnel navigant.

L’espace aérien soudanais est fermé au trafic depuis le début des affrontements qui ont éclaté à la mi-avril 2023, le contrôle aérien de l’aéroport international de Khartoum ayant été affecté par le conflit entre les deux parties belligérantes, selon l’autorité aérienne.

Le Soudan est le théâtre d’affrontements armés meurtriers entre l’Armée soudanaise et les paramilitaires des RSF dans la capitale Khartoum et d’autres régions du pays depuis le 15 avril, lesquels ont fait 958 morts et 4.746 blessés, selon la dernière mise à jour diffusée mercredi par l’Union des médecins soudanais.

Plus de 1,9 million de personnes ont fui depuis le début du conflit vers des zones plus sûres tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Soudan, a indiqué le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des affaires humanitaires (OCHA). Le pays a bouclé ce jeudi 15 juin, deux mois de guerre.